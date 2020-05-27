Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города

27 Май 2020 2020-05-27T12:53:13+03:00

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Сегодня, 27 мая 2020 года, Санкт-Петербург отмечает 317-летие со дня основания. В честь Дня города Законодательное собрание города начало свое заседание с поздравлений петербуржцев.

- У нас сегодня без преувеличения торжественное заседание. Именно в этот день 317 лет назад был основан Санкт-Петербург. В этом году День города мы отмечаем не так, как всегда, - обратился к депутатам председатель парламента Вячеслав Макаров.

Традиционно ЗакС должен был вручать вручать знаки отличия избранным Почетным гражданам Санкт-Петербурга Владимиру Александровичу Гарюгину и Евгению Владимировичу Шляхто. Однако из-за эпидемии торжественная церемония перенесена. О новой дате будет сообщено дополнительно.

- Сегодня мы говорим особые слова благодарности медицинским работникам Санкт-Петербурга. Это наши стражи милосердия. Низкий вам поклон, - добавил Макаров.

Также в честь Дня города Санкт-Петербурга на заседании парламента прозвучал гимн города.

ИСТОЧНИК KP.RU