Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге

27 Май 2020 2020-05-27T13:34:48+03:00

Комздрав раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Петербурге на 27 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди скончавшихся шесть мужчин и две женщины, все старше 50-ти лет

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В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердились еще восемь смертей от коронавируса. Новые данные в среду, 27 мая 2020 года, сообщила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021. Пациенты скончались в апреле – начале мая 2020 года.

- Среди умерших - две женщины 57 и 72 лет и шесть мужчин от 59 лет до 81 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщили в комитете по здравоохранению.

Все умершие имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких, ожирение, атеросклероз сосудов и постинфарктный кардиосклероз.

Всего комиссией 26 мая 2020 года было рассмотрено 14 случаев летальных исходов.

Также в Петербурге умерла 34-летняя беременная женщина с подтвержденным коронавирусом. Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU