Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге

27 Май 2020 2020-05-27T13:47:11+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 27 мая 2020 года, отмечается не только День города, но и день рождения Российской национальной библиотеки. Ровно 225 лет назад одно из самых значимых культурных учреждений страны основала императрица Екатерина Вторая. С праздником коллектив РНБ поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Основанная Екатериной Второй старейшая публичная и первая национальная библиотека страны стала одним из самых значимых культурных учреждений Санкт-Петербурга и России. Фонд нашей знаменитой «публички» – один из самых больших в мире. В ней хранится богатейшее собрание не только печатных книг, но и уникальных рукописных документов по истории и культуре России и других стран, – отметил Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что даже в трудные времена блокады библиотека продолжала работать и принимать читателей. Ее сотрудники выступали в воинских частях и госпиталях.

Сейчас библиотека не только расширила свои площадки, но и начала внедрять новые цифровые технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU