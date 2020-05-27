Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду, 27 мая 2020 года, отмечается не только День города, но и день рождения Российской национальной библиотеки. Ровно 225 лет назад одно из самых значимых культурных учреждений страны основала императрица Екатерина Вторая. С праздником коллектив РНБ поздравил губернатор города Александр Беглов.
- Основанная Екатериной Второй старейшая публичная и первая национальная библиотека страны стала одним из самых значимых культурных учреждений Санкт-Петербурга и России. Фонд нашей знаменитой «публички» – один из самых больших в мире. В ней хранится богатейшее собрание не только печатных книг, но и уникальных рукописных документов по истории и культуре России и других стран, – отметил Александр Беглов.
Губернатор подчеркнул, что даже в трудные времена блокады библиотека продолжала работать и принимать читателей. Ее сотрудники выступали в воинских частях и госпиталях.
Сейчас библиотека не только расширила свои площадки, но и начала внедрять новые цифровые технологии.
ИСТОЧНИК KP.RU