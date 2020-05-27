2020-05-27T13:51:43+03:00
Общество

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города

27 мая Северная столица отмечает свой 317-й день рождения
Петр КИБЕР
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Санкт-Петербург получает поздравления с Днем города.Санкт-Петербург получает поздравления с Днем города.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дату 27 мая знает каждый житель Санкт-Петербурга. Именно этот день принято считать днем основания города на Неве, ставшего на долгие годы столицей Российской империи. И сегодня с Днем города петербуржцев поздравили губернаторы неотделимых друг от друга регионов, Петербурга и Ленинградской области.

- Дорогие петербуржцы-ленинградцы! Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города. Нам выпало счастье жить в самом прекрасном городе на Земле. Для многих он – город мечты, а для нас – город судьбы. С праздником! – говорится в обращении Александра Беглова.

Позднее глава Северной столицы отправился в собор Петропавловской крепости, где возложил цветы к могиле основателя города императора Петра Первого.

Также добрые слова горожанам адресовал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Ленинградскую область роднит с Петербургом общая история, в которой тесно переплетены судьбы многих людей, у нас общие радости и общие заботы. От всей души желаю жителям Санкт-Петербурга здоровья и благополучия, а великому городу — дальнейшего развития и процветания! – говорится в тексте поздравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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