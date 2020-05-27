Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге

27 Май 2020 2020-05-27T14:08:46+03:00

Случаи заражения выявлены в здании на Гражданском проспекте, где живут иностранные студенты

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В Санкт-Петербурге из-за коронавируса закрыли на карантин общежитие №13 Политехнического университета. Как стало известно в среду, 27 мая 2020 года, в здании на Гражданском проспекте, дом 30, где живут иностранные студенты, с 22 мая организован обсерватор. Посольства и консульства тех стран, студенты которых оказались в обсервации, поставлены в известность.

- По решению ректора СПбПУ студенты общежития получат дополнительную материальную помощь, а волонтеры Политеха помогут доставить продукты питания и товары первой необходимости. Круглосуточно за здоровьем студентом наблюдают врачи, готовые выслушать и помочь, - говорится на сайте университета.

По решению ректора вуза все студенты общежития №13 получат единовременную выплату в размере 4 тысяч рублей.

Предварительно карантин продлится 14 дней до 4 июня. В случае выявления новых заболеваний, обсервация продлится еще две недели. Студенты с симптомами заболевания будут выселяться в отдельное изолированное помещение в другом корпусе.

ИСТОЧНИК KP.RU