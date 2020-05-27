2020-05-27T14:56:33+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег

За 2019 год различные чиновники почти 400 раз использовали средства на нецелевые расходы
Петр КИБЕР
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Чиновники потратили "не туда" больше 340 миллионов рублей.Чиновники потратили "не туда" больше 340 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга подвела итоги работы за 2019 год, и оказалось, что больше 340 миллионов из городского бюджета ушли не по назначению. Согласно отчетам ревизоров, чиновники ошибались в тратах почти 400 раз.

- В 2019 году проведено 32 проверки и 234 экспертно-аналитических мероприятия. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 344,2 млн. рублей (393 случая), - сообщает пресс-служба КСП.

Но кроме растрат инспекторы нашли и остальную часть финансового айсберга. Размер неэффективно использованных бюджетных средств, включая объекты госсобственности, превысил составил 785 миллионов рублей.

Что касается общего объема деятельности чиновников Петербурга – от формирования бюджета до госзакупок, то, по мнению КСП, финансовая дисциплина была нарушена более 4,5 тысяч раз, а денежное выражение составило весомые 66 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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