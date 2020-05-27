2020-05-27T14:55:34+03:00
Общество

Парки Петергофа, Царского села и Павловска могут открыть уже с 1 июня

С такой просьбой к Роспотребнадзору обратилась министр культуры Ольга Любимова
Петр КИБЕР
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Парки Петергофа, Пушкина и Павловска могут открыть для посетителей.Парки Петергофа, Пушкина и Павловска могут открыть для посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже с 1 июня парки Петергофа, Царского села и Павловска могут открыть для посещения. Учреждения культуры не меньше, чем люди, страдают от режима карантина. Отсутствие посетителей приносит финансовые потери. Но если в помещения пока массово народ допускать нельзя, то в отношении открытых пространств можно искать компромисс. Так, министр культуры Ольга Любимова направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой разрешить открыть крупные музейные парки.

- К нам обратились руководители всемирно известных музеев: Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков не дожидаясь середины июля, - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры.

Это позволит россиянам, сидящим на карантине почти два месяца, разнообразить свой досуг.

Там, где в ход в парки платный, необходимо обеспечить онлайн-продажу билетов, а при посещении – социальную дистанцию между людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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