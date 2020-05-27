Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга

27 Май 2020 2020-05-27T15:06:23+03:00

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Санкт-Петербург в среду, 27 мая 2020 года, отмечает День города – 317 лет. В честь этого губернатор Александр Беглов и председатель совета Федерации Валентина Матвиенко возложили цветы в знак признательности и уважения к основателю Северной столицы – императору Петру Первому. Букеты легли сегодня к подножию Медного всадника на Сенатской площади.

- В традиционной церемонии в День города приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, прокурор города Сергей Литвиненко, - рассказали в Смольном.

В связи с пандемией коронавируса большинство событий в честь 317-го дня рождения города сегодня проходят в формате онлайн. Всего подготовлено более 140 праздничных мероприятий. На протяжении последних лет одним из наиболее масштабных событий в День города был концерт «Классика на Дворцовой».

ИСТОЧНИК KP.RU