В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти запретили местным жителям шуметь днем и ввели двухчасовой «тихий час». За его нарушение положено наказание в виде штрафа. В качестве причины для новой нормы, народные избранники указали на семей с маленькими детьми, которым необходим дневной сон.
- Ко мне поступают обращения от жителей, в особенности из микрорайонов Мурино, Кудрово, где проживает много молодых семей с детьми. Они жалуются на соседей, использующих нерабочие дни для производства шумных ремонтных и строительных работ – заявил депутат ЗакСа Ленобласти и бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин.
При этом речь не идет о том, чтобы запретить все строительные работы. В эти два часа можно красить, шпатлевать или делать что-то не слишком шумное: «Задача - не наказать или помешать что-то делать, а определить нормы поведения в социуме».
Таким образом, теперь в Ленобласти нельзя шуметь в период с 23 до 7 часов в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные, а также в период с 13 до 15 часов - в любые дни.
Штраф для физлиц составит от 500 до 1000 рублей.
Закон вступит в силу через 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU