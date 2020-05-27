2020-05-27T15:27:28+03:00
Общество

В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем

За нарушение могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей
Петр КИБЕР
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В Ленобласти ввели тихий час.В Ленобласти ввели тихий час.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты Законодательного собрания Ленобласти запретили местным жителям шуметь днем и ввели двухчасовой «тихий час». За его нарушение положено наказание в виде штрафа. В качестве причины для новой нормы, народные избранники указали на семей с маленькими детьми, которым необходим дневной сон.

- Ко мне поступают обращения от жителей, в особенности из микрорайонов Мурино, Кудрово, где проживает много молодых семей с детьми. Они жалуются на соседей, использующих нерабочие дни для производства шумных ремонтных и строительных работ – заявил депутат ЗакСа Ленобласти и бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин.

При этом речь не идет о том, чтобы запретить все строительные работы. В эти два часа можно красить, шпатлевать или делать что-то не слишком шумное: «Задача - не наказать или помешать что-то делать, а определить нормы поведения в социуме».

Таким образом, теперь в Ленобласти нельзя шуметь в период с 23 до 7 часов в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные, а также в период с 13 до 15 часов - в любые дни.

Штраф для физлиц составит от 500 до 1000 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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