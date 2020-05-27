2020-05-27T15:29:18+03:00
Происшествия

Кафе, обслуживающее посетителей в зале во время пандемии, закрыли в центре Санкт-Петербурга

Заведение на Римского-Корсакова нарушило правила самоизоляции в связи с коронавирусом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Кафе в центре Петербурга нарушило правила самоизоляцииКафе в центре Петербурга нарушило правила самоизоляцииФото: принтскрин видео.
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Из-за эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге введен режим самоизоляции, который временно запрещает работу мест общепита. Заведения могут работать «на вынос», но не принимать посетителей в зале. Однако, как стало известно 27 мая 2020 года, кафе в Адмиралтейском районе нарушило этот запрет, за что поплатилось возбуждением административного дела.

- 25 мая 2020 года сотрудники полиции Адмиралтейского района и представители Роспотребнадзора проверили кафе на проспекте Римского-Корсакова, 33. Заведение в нарушении ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции оказывало услуги для посетителей. В момент появления полицейских работники обслуживали посетителей в зале, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

В итоге в отношении юридического лица и генерального директора кафе возбуждено административное производство. Владельцу ресторана грозит крупный штраф и приостановление деятельности до 90 суток.

Кафе обслуживало клиентов во время пандемии коронавируса в центре Петербурга.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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