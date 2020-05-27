Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении из Резервного фонда 600 миллионов рублей на выплаты медикам, пострадавшим при работе с коронавирусными пациентами. В случае летального исхода, деньги получат родственники.На данный момент больше 700 петербургских врачей числятся пострадавшими.
- Единовременные выплаты уже получили 99 человек - заболевшие медики и члены семей погибших медработников - на общую сумму почти 30 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.
Кроме того, спецкомиссия уже признала пострадавшими еще 600 медиков. Напомним, что согласно постановлению правительства Петербурга, врачи, медсестры и другие медработники могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей при заражени коронавирусом на работе; 500 тысяч, если это повлекло инвалидность.
Миллион рублей выплатят уже родственникам, в случае смертельного исхода.
Обращаться за деньгами надо в районные администрации или Комитет по соцполитике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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