Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T15:48:11+03:00

Больше 700 медработников Петербурга пострадали при работе с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

99 медработников и их родных уже получили компенсационные выплаты

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении из Резервного фонда 600 миллионов рублей на выплаты медикам, пострадавшим при работе с коронавирусными пациентами. В случае летального исхода, деньги получат родственники.На данный момент больше 700 петербургских врачей числятся пострадавшими.

- Единовременные выплаты уже получили 99 человек - заболевшие медики и члены семей погибших медработников - на общую сумму почти 30 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, спецкомиссия уже признала пострадавшими еще 600 медиков. Напомним, что согласно постановлению правительства Петербурга, врачи, медсестры и другие медработники могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей при заражени коронавирусом на работе; 500 тысяч, если это повлекло инвалидность.

Миллион рублей выплатят уже родственникам, в случае смертельного исхода.

Обращаться за деньгами надо в районные администрации или Комитет по соцполитике.

ИСТОЧНИК KP.RU