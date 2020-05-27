В Ленинградской области разрешили открыть все рынки

27 Май 2020 2020-05-27T16:10:40+03:00

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Губернатор Ленинградской области разрешил работу рынков. С 27 мая торговать можно как продуктами, так и непродовольственными товарами. Но в «зеленой» зоне ограничения сняты и с ярмарок, а в «красной» и «желтой» - не все.

- С 27 мая разрешена работа рынков в «красной» и «желтой» без ограничения ассортимента. Ярмарки могут работать исключительно в части торговли продуктами питания. При этом обязательное условие – использование масок покупателями и продавцами, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Первые две зоны входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы («красная»), а также Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор («желтая»).

В третьей, «зеленой» зоне, а это Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, работать можно и рынками ярмаркам без ограничений. Но ношение масок все равно обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU