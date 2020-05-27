2020-05-27T16:10:40+03:00
Общество

В Ленинградской области разрешили открыть все рынки

Ограничения сохранятся в отношении ярмарок
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленинградской области разрешили открыть все рынки.В Ленинградской области разрешили открыть все рынки.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Ленинградской области разрешил работу рынков. С 27 мая торговать можно как продуктами, так и непродовольственными товарами. Но в «зеленой» зоне ограничения сняты и с ярмарок, а в «красной» и «желтой» - не все.

- С 27 мая разрешена работа рынков в «красной» и «желтой» без ограничения ассортимента. Ярмарки могут работать исключительно в части торговли продуктами питания. При этом обязательное условие – использование масок покупателями и продавцами, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Первые две зоны входят Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы («красная»), а также Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор («желтая»).

В третьей, «зеленой» зоне, а это Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, работать можно и рынками ярмаркам без ограничений. Но ношение масок все равно обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека сгорели заживо при пожаре в бытовке в Санкт-Петербурге
«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине
Четыре серых тюленя, спасенные в Санкт-Петербурге, вернулись в Финский залив
В Санкт-Петербурге могут в ближайшие дни разрешить каршеринг
Следственный комитет начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Ленинградской области
В Ленинградской области разрешили открыть все рынки
Жертв жестокого насильника разыскивают в Санкт-Петербурге
Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом
Кафе, обслуживающее посетителей в зале во время пандемии, закрыли в центре Санкт-Петербурга
В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем
Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга
Парки Петергофа, Царского села и Павловска могут открыть уже с 1 июня
В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег
Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города
Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года
Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине