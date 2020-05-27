Следственный комитет начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Ленинградской области

27 Май 2020 2020-05-27T16:19:34+03:00

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В Ленинградской области следственный комитет начал проверку сообщений о том, что ребенка покусала стая бродячих собак в городе Сосновый Бор. Известно, что инцидент произошел 25 мая 2020 года во дворе одного из домов на улице Копорская.

- Сообщается, что 12-летняя девочка вышла погулять с собакой. Ее мать следила из окна. В это время к девочке подбежала стая бродячих собак и покусала за ноги, - рассказали в комитете.

В ведомстве отметили, что это уже не первый случай, информация о бродячих собаках на улицах Соснового Бора вызывает бурное обсуждение среди горожан. Местные жители рассказывают, что попытки или нападения псов на прохожих случаются каждые несколько месяцев.

После проведения проверки комитет даст правовую оценку по данному случаю, а также деятельности соответствующих органов при осуществление деятельности по обращению с животными, защиты прав несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU