2020-05-27T17:39:24+03:00
Общество

На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области

Ограничение пропускной способности будет действовать с 1 по 15 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность с 1 по 15 июняНа трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность с 1 по 15 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В течение полумесяца автомобилистов, пользующихся трассой М-10, ожидают неудобства. На участке дороги «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области с 1 по 15 июня 2020 года ограничат пропускную способность на 652 километре шоссе из-за ремонта.

- В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10 в период с 1 по 15 июня 2020 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Устройство дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будет выполнено с использованием эластомерных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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