Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Новая выделенная полоса, предназначенная для движения общественного транспорта, заработает в Санкт-Петербурге уже с 31 мая 2020 года. Как и планировалось, она соединит сразу четыре городских района: Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский.
- Общая протяженность полосы составит 6,8 километра. Она заработает в обоих направлениях, - отмечают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Итак, полоса появится на следующих участках: по улице Народной между проспектами Дальневосточным и Большевиков, по улице Типанова между проспектами Московским и Космонавтов, по Ленинскому проспекту между проспектами Народного ополчения и Московским, а также по проспекту Славы между улицами Белградской и Софийской.
Напомним, на все про все потратили примерно шесть миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU