Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Жители Санкт-Петербурга начали активно бронировать билеты на автобусные поездки за рубеж. Самым популярным месяцем стал август, в котором горожане надеются на отступление ограничений по коронавирусу. В приоритете у петербуржцев путешествия в Прибалтику и Финляндию.
- В последний месяц лета из Санкт-Петербурга за границу хотят поехать 24% туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда прекратили регулярное международное автобусное сообщение между Россией и странами Европы. 23% путешественников за это же время приобрели билеты на сентябрь. В июне поездки хотят осуществить около 22% жителей, - гласят данные компании Lux Express.
Добавим, что некоторые автобусные рейсы между прибалтийскими странами уже возобновлены. В основном, петербуржцы хотят отправиться в Таллин, Хельсинки, Ригу, Нарву и Вантаа.
ИСТОЧНИК KP.RU