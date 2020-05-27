Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август

27 Май 2020 2020-05-27T20:36:11+03:00

Жители Санкт-Петербурга не теряют надежд на отступление коронавируса и верят в хороший отпуск

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Жители Санкт-Петербурга начали активно бронировать билеты на автобусные поездки за рубеж. Самым популярным месяцем стал август, в котором горожане надеются на отступление ограничений по коронавирусу. В приоритете у петербуржцев путешествия в Прибалтику и Финляндию.

- В последний месяц лета из Санкт-Петербурга за границу хотят поехать 24% туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда прекратили регулярное международное автобусное сообщение между Россией и странами Европы. 23% путешественников за это же время приобрели билеты на сентябрь. В июне поездки хотят осуществить около 22% жителей, - гласят данные компании Lux Express.

Добавим, что некоторые автобусные рейсы между прибалтийскими странами уже возобновлены. В основном, петербуржцы хотят отправиться в Таллин, Хельсинки, Ригу, Нарву и Вантаа.

ИСТОЧНИК KP.RU