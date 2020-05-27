2020-05-27T20:36:11+03:00
Общество

Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август

Жители Санкт-Петербурга не теряют надежд на отступление коронавируса и верят в хороший отпуск
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Несмотря на COVID-19, жители Санкт-Петербурга покупают автобусные билеты в Прибалтику и Европу.Несмотря на COVID-19, жители Санкт-Петербурга покупают автобусные билеты в Прибалтику и Европу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга начали активно бронировать билеты на автобусные поездки за рубеж. Самым популярным месяцем стал август, в котором горожане надеются на отступление ограничений по коронавирусу. В приоритете у петербуржцев путешествия в Прибалтику и Финляндию.

- В последний месяц лета из Санкт-Петербурга за границу хотят поехать 24% туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда прекратили регулярное международное автобусное сообщение между Россией и странами Европы. 23% путешественников за это же время приобрели билеты на сентябрь. В июне поездки хотят осуществить около 22% жителей, - гласят данные компании Lux Express.

Добавим, что некоторые автобусные рейсы между прибалтийскими странами уже возобновлены. В основном, петербуржцы хотят отправиться в Таллин, Хельсинки, Ригу, Нарву и Вантаа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам, переболевшим пневмонией из-за COVID-19, вернули право на реабилитацию
Александр Беглов внес поправку к проекту корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год
Петербуржцы активно скупают билеты в Прибалтику и Финляндию на август
Новая выделенная полоса соединит 4 района Санкт-Петербурга с 31 мая
Петербуржцам перечислили симптомы, при которых нужно вызывать «скорую»
Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 27 мая 2020 года: Плюс 20 заболевших в Гатчинском районе
На трассе М-10 на полмесяца ограничат движение на участке в Ленинградкой области
Три человека сгорели заживо при пожаре в бытовке в Санкт-Петербурге
«Дважды заводили сердце»: врач рассказал об умершей от коронавируса беременной женщине
Четыре серых тюленя, спасенные в Санкт-Петербурге, вернулись в Финский залив
В Санкт-Петербурге могут в ближайшие дни разрешить каршеринг
Следственный комитет начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Ленинградской области
В Ленинградской области разрешили открыть все рынки
Жертв жестокого насильника разыскивают в Санкт-Петербурге
Больше 700 петербургских медиков пострадали при работе с коронавирусом
Кафе, обслуживающее посетителей в зале во время пандемии, закрыли в центре Санкт-Петербурга
В Ленобласти введен «тихий час», когда запрещено шуметь днем
Памятнику Петру Первому возложили цветы в честь Дня города Санкт-Петербурга
Музейные парки по всей России могут открыть в скором времени
В Санкт-Петербурге потратили "не туда" 344 миллиона рублей бюджетных денег
Из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин общежитие Политехнического университета в Санкт-Петербурге
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравили петербуржцев с Днем города
Российская национальная библиотека празднует 225-летие в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 8 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Законодательное собрание поздравило жителей Санкт-Петербурга с Днем города
Вывозной рейс из Кишинева прилетит в Санкт-Петербург 27 мая 2020 года
Появились подробности об умершей от коронавируса беременной женщине