Заброшенный торговый центр начали сносить у Балтийского вокзала

27 Май 2020 2020-05-27T23:01:40+03:00

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Заброшенный торговый центр, находящийся чуть восточнее Балтийского вокзала, начали наконец-то сносить. Строение давно находилось на государственной земле нелегально. При этом не менее трех лет ТЦ попросту не работал и только мешал своим ужасным видом городу.

Внутри ТЦ сплошной мрак. Фото: gov.spb.ru

- Данный нестационарный торговый объект площадью 250 квадратных метров и высотой 10 метров противоречил нормам предельных параметров в части высотности. Земельный участок ранее принадлежал по договору аренды ООО «Коммерческо-производственная фирма «Альтернатива Синицы», - рассказывают в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

В итоге компания накопила долгов на 20 миллионов рублей и договор с ней расторгли еще в конце прошлого года. Добровольно землю не освободили, поэтому с 27 мая ТЦ будут разбирать. Горе-владельцу объекта назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Также сотрудники ККИ хотят взыскать с должника средства, которые потратят на демонтаж ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU