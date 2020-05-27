2020-05-27T23:59:35+03:00
Дом. Семья

Милая девушка спасла двух ежиков, запутавшихся в аварийной сетке в Ленобласти

Спасительница сняла беду одного из животных на видео
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Юная жительница Никольского спасла двух ежиков , застрявших в аварийной сетке. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedЮная жительница Никольского спасла двух ежиков , застрявших в аварийной сетке. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Милая девушка с большим сердцем вызволила из беды двух ежиков, попавших в цепкие сети аварийных ограждений в городе Никольское, что находится в Ленинградской области. Одно из спасений она сняла на видео, чтобы хоть как-то рассказать о проблеме животных, которым мешает ремонт коммунальщиков, выкопавших огромную яму.

- Я, конечно, все понимаю: ремонт… Но вот оставлять вот так вот, чтобы животные путались! Я в четыре утра вышла на улицу, так как увидела из окна, что кто-то шевелится в сетке. В итоге - что? Ежик! Строительство, но блин, животные из-за этого страдают. Ремонт делают уже на протяжении двух недель. Я двух ежиков успела спасти, - рассказывает юная горожанка на видео.

Девушка призывает землякам внимательнее смотреть по сторонам, потому что вдруг какому-то живому существу тоже нужна помощь.

Жительница Ленобласти спасла двух ежиков, запутавшихся в аварийной сетке.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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