Милая девушка спасла двух ежиков, запутавшихся в аварийной сетке в Ленобласти

27 Май 2020 2020-05-27T23:59:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Милая девушка с большим сердцем вызволила из беды двух ежиков, попавших в цепкие сети аварийных ограждений в городе Никольское, что находится в Ленинградской области. Одно из спасений она сняла на видео, чтобы хоть как-то рассказать о проблеме животных, которым мешает ремонт коммунальщиков, выкопавших огромную яму.

- Я, конечно, все понимаю: ремонт… Но вот оставлять вот так вот, чтобы животные путались! Я в четыре утра вышла на улицу, так как увидела из окна, что кто-то шевелится в сетке. В итоге - что? Ежик! Строительство, но блин, животные из-за этого страдают. Ремонт делают уже на протяжении двух недель. Я двух ежиков успела спасти, - рассказывает юная горожанка на видео.

Девушка призывает землякам внимательнее смотреть по сторонам, потому что вдруг какому-то живому существу тоже нужна помощь.

Жительница Ленобласти спасла двух ежиков, запутавшихся в аварийной сетке.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU