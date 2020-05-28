Маленькие дети пострадали в жестком ДТП в Ленобласти

28 Май 2020 2020-05-28T00:26:17+03:00

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В Ленобласти 31-летняя женщина устроила жесткое ДТП, в котором пострадали ее маленькие пассажиры. Все произошло на 12-м километре на подъезде к городу Тосно. По предварительной информации, автоледи потеряла управление «Фордом» из-за того, что зацепила обочину. В итоге ее вынесло на «встречку», где машина влетела в «Ауди А4» под управлением 30-летнего мужчины.

В итоге машины улетели в кювет, а водители и пассажиры угодили в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

От удара обе машины улетели в кювет. Судя по повреждениям автомобилей, не обойдется без дорогостоящего ремонта. Пострадали и люди, причем серьезно.

- В результате ДТП получили травмы: водитель «Форда Фокус» и два его пассажира, девочки 11 и 6 лет, а также водитель и пассажир автомобиля «Ауди А4». Всех госпитализировали врачи скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Остальные данные сейчас устанавливаются, проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU