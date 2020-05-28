Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина

28 Май 2020 2020-05-28T12:09:53+03:00

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Во время «коронавирусных» каникул по всей России вновь обострилась проблема шумных соседей: чтобы скоротать нерабочие дни, многие увлеклись ремонтом и стройкой, позабыв о том, что живущим рядом иногда нужно отдыхать в тишине. На днях этим вопросом всерьез озаботились в Ленинградской области: уже совсем скоро там вступят в силу поправки в местному закону, запрещающие любой громкий шум с 13:00 до 15:00.

- Мне поступают жалобы от граждан на соседей, которые занимаются ремонтом, строительством или другими «хозяйственными» процессами и производят слишком много шума в дневное время, - рассказал депутат Алексей Игонин, выступивший автором и инициатором поправки. - Особенно часто на это жалуются жители Мурино, Кудрово, где живет много молодых семей. Сейчас следить за этим очень важно, потому что школы и детские сады у нас закрыты, и дети с родителями круглосуточно находятся дома. В результате одни не могут учиться, а другие — хоть минуту побыть в тишине. По сути у нас ничего не меняется, просто вводятся дополнительные часы, в которые нельзя шуметь. Такая практика уже апробирована в некоторых регионах — в частности, в Московской области.

Новая поправка должна вступить в силу уже в ближайшее время. Тем, кто нарушит правила, будет грозить штраф — до тысячи рублей для граждан, до пяти для должностных и до пятнадцати для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU