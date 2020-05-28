2020-05-28T13:03:15+03:00
Общество

Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя

Петербуржцам советуют не верить фирмам, обещающим организовать детский отдых уже в июне
Петр КИБЕР
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Детские лагеря в Ленобласти пока не работают, детей туда отправлять нельзя.Детские лагеря в Ленобласти пока не работают, детей туда отправлять нельзя.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Ленинградской области предостерегли родителей, которые собираются уже в июне отправить детей в оздоровительные лагеря. Несмотря на обещания некоторых фирм, сами лагеря еще закрыты, а загородный детский отдых пока под запретом.

- Работа детских оздоровительных и спортивных лагерей и частных, и государственных на территории Ленобласти пока не разрешена. Нарушения будут жестко пресекаться. Даже с самыми проверенными компаниями не стоит отправлять детей на отдых в область до официального разрешения, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко даже направил письмо главе города Александру Беглову на эту тему: «есть данные, что негосударственные компании собираются проводить летнюю оздоровительную компанию на территории области».

В послании глава Ленобласти просит предупредить петербургских коммерсантов, что организованные ими кемпинг-лагеря и подобные будут закрывать, а сами фирмы -штрафовать, и привлекать к ответственности вплоть до уголовного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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