Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Власти Ленинградской области предостерегли родителей, которые собираются уже в июне отправить детей в оздоровительные лагеря. Несмотря на обещания некоторых фирм, сами лагеря еще закрыты, а загородный детский отдых пока под запретом.
- Работа детских оздоровительных и спортивных лагерей и частных, и государственных на территории Ленобласти пока не разрешена. Нарушения будут жестко пресекаться. Даже с самыми проверенными компаниями не стоит отправлять детей на отдых в область до официального разрешения, - сообщает пресс-служба правительства 47 региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко даже направил письмо главе города Александру Беглову на эту тему: «есть данные, что негосударственные компании собираются проводить летнюю оздоровительную компанию на территории области».
В послании глава Ленобласти просит предупредить петербургских коммерсантов, что организованные ими кемпинг-лагеря и подобные будут закрывать, а сами фирмы -штрафовать, и привлекать к ответственности вплоть до уголовного наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU