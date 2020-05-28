Клещи покусали больше двухсот петербуржцев и заразили энцефалитом ребенка

28 Май 2020 2020-05-28T19:56:08+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, что за прошедшую неделю с 18 по 24 мая клещи покусали 223 петербуржца. Среди этого числа было 85 детей. Все горожане обратились в медучреждения. В пострадавших от клещей записали только 29 человек. В антирейтинге по опасным укусам лидирует с солидным перевесом Курортный район, а на втором месте располагается Красногвардейский. Увы, не обошлось без заражения энцефалитом.

- Зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом у ребенка до 17 лет, а также 5 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 4 случая у детей до 17 лет. Все заражения этим заболеванием произошли на территории Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В лабораториях Северной столицы исследовали уже 587 клещей, снятых с петербуржцев. Продолжается плановая вакцинация. За неделю привили против клещевого энцефалита 1118 человек, среди которых 506 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU