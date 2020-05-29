Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

29 Май 2020 2020-05-29T10:11:42+03:00

Еще более 14,6 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 200 петербуржцев отправились на карантин за последний день

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на 29 мая 2020 года, за последние сутки в городе 14648 человек стали анализы на инфекцию. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- На данный момент на карантине находится 3370 человек. Из них почти 200 отправились на строгую изоляцию за последние сутки. 196 человек находятся в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2419 – после контакта с зараженными, - рассказали в Смольном.

Обработано 1248 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 378 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 38 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 82 обращения, в полицию - 66. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU