2020-05-29T10:11:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Почти 200 петербуржцев отправились на карантин за последний день
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еще более 14,6 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиЕще более 14,6 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на 29 мая 2020 года, за последние сутки в городе 14648 человек стали анализы на инфекцию. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

- На данный момент на карантине находится 3370 человек. Из них почти 200 отправились на строгую изоляцию за последние сутки. 196 человек находятся в обсерваторе, 755 - на самоизоляции, 2419 – после контакта с зараженными, - рассказали в Смольном.

Обработано 1248 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 378 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 38 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 82 обращения, в полицию - 66. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Парнасе «Фольксваген» врезался в столб, водитель погиб
Комитет здравоохранения раскрыл подробности об 11 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года
Мать и сын сгорели заживо в пожаре в квартире на севере Санкт-Петербурга
Последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: скончались еще 11 человек
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года
Ночью в реку Нарову выпустили 21 тысячу мальков лосося
Полицейские спасли из горящего автомобиля мужчину в центре Санкт-Петербурга
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
С 30 мая, с открытием парка, до Рускеалы начнут ходить поезда
В Ленобласти обнародовали 225 архивных документов о зверствах фашистов
Петербургские полицейские поймали пенсионера-форточника
В Кингисеппе весь июнь будут громыхать взрывы из-за утилизации снарядов
В Санкт-Петербурге пройдет Международный арктический форум
Дети из Ленинградской области отправятся на отдых в Крым
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Опять солнечно и почти тепло
Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника
Продуктовые наборы для школьников и детсадовцев Санкт-Петербурга стали разнообразнее
Водитель «Газели» переехал своего обидчика на проспекте Непокоренных
Гигантских каракатиц заметили на озере в Ленобласти
Аппараты для быстрой дезинфекции машин скорой помощи создали в Санкт-Петербурге
Скандалиста с ножом, напавшего на полицейского, задержали в Сертолово
Следователи обжалуют отказ суда арестовать компанию, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте
«Митсубиси» влетел в три машины и перевернулся, скрываясь с места ДТП в Санкт-Петербурге
Мужчину, обвиняемого в убийстве 8-месячного ребенка в Ленобласти, оправдали в суде
ЕГЭ в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 25 июля в условиях санитарной безопасности
Суд не стал арестовывать двух подруг, устроивших барбекю на вечном огне в Кронштадте
Запрет на посещение лесов и лесопарков Санкт-Петербурга продлили по 14 июня
Клещи покусали больше двухсот петербуржцев и заразили энцефалитом ребенка