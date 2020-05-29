2020-05-29T10:33:35+03:00
Происшествия

Полицейские спасли из горящего автомобиля мужчину в центре Санкт-Петербурга

В момент возгорания петербуржец спал в машине после ссоры с женой [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские спасли спящего мужчину из горящей машины в центре Санкт-Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПолицейские спасли спящего мужчину из горящей машины в центре Санкт-Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли жизнь мужчине, который чуть было не сгорел в автомобиле. В ночь на пятницу, 29 мая 2020 года, около 03:30 часов в отдел Центрального района поступило сообщение о возгорании машины марки «Дэу Нексия», припаркованной у дома 66 по улице Марата. Правоохранители уже через две минуты были на месте. Как оказалось – вовремя.

- Прибыв на место, полицейские увидели в горящей машине мужчину и успели его вытащить. Оказалось, что это 33-летний Алексей, хозяин автомобиля, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Полицейские успели вовремя и вытащили хозяина из автомобиля до того, как он попал пострадать / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские успели вовремя и вытащили хозяина из автомобиля до того, как он попал пострадать / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Благодаря оперативной работе правоохранителей, погорельцу даже не потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители пообщались с хозяином машины и выяснили, что накануне он поссорился с женой, выпил и решил переночевать в автомобиле. По неустановленной причине произошло возгорание автомобиля, что стоило бы жизни владельцу, если не оперативность полицейских. Сейчас причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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