Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года

29 Май 2020 2020-05-29T11:02:05+03:00

Еще 108 человек выздоровели от коронавируса в Ленобласти за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года

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"Комсомолка" продолжает следить и освещать ситуацию с коронавирусом в Ленинградской области. Последние новости на 29 мая 2020 года следующие - число выздоровевших за сутки снова стало в два раза больше, чем зараженных. Наблюдается положительная тенденция.

- За последние сутки в Ленинградкой области еще 53 человека заразились коронавирусом, при этом 108 человек выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Ленобласти было зафиксировано 2713 случаев заражения коронавирусом. Из низ 1402 уже выздоровели. Летальных случаев зарегистрировано 11. На данный момент с инфекцией борются 1300 человек.

Также постепенно улучшается ситуация и в Санкт-Петербурге. На данный момент в городе зафиксировано 15315 случаев заражения, из них 5118 выздоровели и 178 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU