Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года
"Комсомолка" продолжает следить и освещать ситуацию с коронавирусом в Ленинградской области. Последние новости на 29 мая 2020 года следующие - число выздоровевших за сутки снова стало в два раза больше, чем зараженных. Наблюдается положительная тенденция.
- За последние сутки в Ленинградкой области еще 53 человека заразились коронавирусом, при этом 108 человек выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Всего с начала пандемии в Ленобласти было зафиксировано 2713 случаев заражения коронавирусом. Из низ 1402 уже выздоровели. Летальных случаев зарегистрировано 11. На данный момент с инфекцией борются 1300 человек.
Также постепенно улучшается ситуация и в Санкт-Петербурге. На данный момент в городе зафиксировано 15315 случаев заражения, из них 5118 выздоровели и 178 скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU