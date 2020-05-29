2020-05-29T11:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 108 человек выздоровели от коронавируса в Ленобласти за суткиЕще 108 человек выздоровели от коронавируса в Ленобласти за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить и освещать ситуацию с коронавирусом в Ленинградской области. Последние новости на 29 мая 2020 года следующие - число выздоровевших за сутки снова стало в два раза больше, чем зараженных. Наблюдается положительная тенденция.

- За последние сутки в Ленинградкой области еще 53 человека заразились коронавирусом, при этом 108 человек выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Ленобласти было зафиксировано 2713 случаев заражения коронавирусом. Из низ 1402 уже выздоровели. Летальных случаев зарегистрировано 11. На данный момент с инфекцией борются 1300 человек.

Также постепенно улучшается ситуация и в Санкт-Петербурге. На данный момент в городе зафиксировано 15315 случаев заражения, из них 5118 выздоровели и 178 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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