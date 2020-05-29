Мать и сын сгорели заживо в пожаре в квартире на севере Санкт-Петербурга

29 Май 2020 2020-05-29T11:29:18+03:00

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга днем в четверг, 28 мая 2020 года, произошел пожар. Около четырех часов дня огонь охватил жилую квартиру в доме номер 17 по улице Композиторов. Когда пожарные прибыли на место и локализовали возгорание, то на месте ЧП обнаружили два трупа. Ими оказались мать и сын.

- Сообщение о пожаре на улице Композиторов поступило на телефон 03 в 16:21 часов. В двухкомнатной квартире спасатели нашли два трупа. Ими оказались 69-летняя пенсионерка, хозяйка квартиры, и ее 46-летний сын, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тела были направлены в морг для установления причин смерти.

По предварительным данным, пожар начался из-за того, что мать и сын выпивали крепкие спиртные напитки, так как в квартире была обнаружена пустая бутылка. После один из них лег на кровать и начал курить сигарету. По всей видимости, именно она и их пьяное состояние и послужили причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU