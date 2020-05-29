Комитет здравоохранения раскрыл подробности об 11 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года

29 Май 2020 2020-05-29T11:53:05+03:00

Еще 3 женщины и 8 мужчин умерли от коронавируса в Петербурге на 29 мая 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Среди умерших восемь мужчин, одному из них было всего 34 года

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В четверг, 28 мая 2020 года, комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 рассмотрела 15 случаев летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 из которых были подтверждены как смерти от коронавируса. Об этом стало известно в пятницу, 29 мая.

- Среди умерших - три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Пациенты скончались в апреле – начале мая, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем.

На 29 мая в Петербурге от коронавируса скончались уже 178 человек. Также за последние сутки выздоровели 330 пациентов. На данный момент с инфекцией борются 9924 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU