На Парнасе «Фольксваген» врезался в столб, водитель погиб
Смертельная авария произошла утром 29 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В промзоне Парнас старый «Фольксваген Пассат» внезапно вылетел с дороги и врезался в опору знака на пешеходном переходе.
- По предварительной информации около 09:35 в Выборгском районе на 4-м Верхнем проезде у дома 1 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель скончался на месте, возможно по состоянию здоровья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По счастью, в момент ДТП на самом переходе пешеходов не оказалось. Другие машины в аварии также не пострадали.
Известно, что за рулем «Пассата» был 57-летний мужчина, по предварительным данным, у него стало плохо с сердцем, после чего неуправляемый автомобиль и въехал в дорожный знак.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU