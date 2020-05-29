На Парнасе «Фольксваген» врезался в столб, водитель погиб

29 Май 2020 2020-05-29T11:56:55+03:00

Полиция предполагает, что именно внезапная смерть могла привести к последующему ДТП

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Смертельная авария произошла утром 29 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В промзоне Парнас старый «Фольксваген Пассат» внезапно вылетел с дороги и врезался в опору знака на пешеходном переходе.

- По предварительной информации около 09:35 в Выборгском районе на 4-м Верхнем проезде у дома 1 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на столб. В результате ДТП водитель скончался на месте, возможно по состоянию здоровья, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По счастью, в момент ДТП на самом переходе пешеходов не оказалось. Другие машины в аварии также не пострадали.

Известно, что за рулем «Пассата» был 57-летний мужчина, по предварительным данным, у него стало плохо с сердцем, после чего неуправляемый автомобиль и въехал в дорожный знак.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU