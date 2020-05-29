2020-05-29T12:10:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 29 мая 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 29 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Последние новости о коронавирусе в Карелии на 29 мая 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Карелии на 29 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в Карелии. Последние новости на 29 мая 2020 года следующие: еще 25 случаев заражения выявлены за сутки, выздоровели 12 пациентов.

- В Карелии подтверждены 25 новых случаев коронавируса: 10 человек в Петрозаводске, 4 человека в Олонецком районе (деревня Мегрега - 2, Олонец - 1, деревня Тукса – 1), 2 человека в Сортавале, 3 человека в Суоярви, 1 человек в Беломорске, 2 человека в Сегеже, 1 человек в Кеми, 2 человека в Прионежье (поселок Ладва), - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Из выздоровевших 7 в Петрозаводске, 3 в Сегеже, 2 в Пряжинском районе. Новых летальных случаев зарегистрировано не было.

8 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Всем пациентам неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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