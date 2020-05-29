2020-05-29T12:30:14+03:00
Происшествия

Двое устроили стрельбу ночью с балкона в поселке Шушары Санкт-Петербурга

Стрелявшие задержаны, в результате хулиганства никто не пострадал
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала двоих мужчин, устроивших стрельбу с балкона в ШушарахПолиция задержала двоих мужчин, устроивших стрельбу с балкона в ШушарахФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Санкт-Петербурга разбирается с двумя друзьями, которые устроили стрельбу с балкона одного из домов в поселке Шушары. В час ночи в четверг, 28 мая 2020 года, на номер 02 поступило сообщение от местного жителя о том, что на балконе 7 этажа дома 22 по Вишерской улице слышны звуки выстрелов. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- По приезду полицейские установили, что стрельба происходила с балкона одной из квартир, принадлежащей 28-летнему безработному мужчине, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В квартире полиция задержала ее хозяина, а также его 29-летнего друга, жителя Камчатского края. У младшего мужчины изъяли газовый пистолет ИЖ-79-9Т, разрешение на который истек еще 25 марта 2020 года, а также три гильзы калибра 9 миллиметров.

В отношение владельца квартиры был составлен административный протокол, а вот в отношении его друга решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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