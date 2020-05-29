Перелетные чибисы свили гнезда в Санкт-Петербурге

29 Май 2020 2020-05-29T12:55:52+03:00

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В Санкт-Петербурге заметили перелетных птиц – чибисов, которые вернулись с юга. Шумные и деятельные семья пернатых свили гнезда на канализационно-очистных сооружениях «Водоканала». Об этом на предприятии рассказали в пятницу, 29 мая 2020 года. Отмечается, что в этом году птиц прилетело больше, чем обычно.

В этом году птиц намного больше, чем обычно / Фото: Водоканал

- В прошлом месяце многочисленные семьи чибисов поселились в траве на полях Юго-Западных очистных сооружений. Птицы ревностно охраняют свои гнезда. При появлении работников сооружений сидящий на гнезде чибис подпускает их поближе, а потом отбегает в сторону и с криком взлетает, чтобы увести чужака подальше от птенцов, - рассказали в «Водоканале».

Эти птицы – довольно крупные кулики с хорошо заметным симпатичным хохолком из длинных узких перьев на голове. Голос у чибиса громкий, а крик похож на слова «чьи вы» или «чьи бы» – отсюда и название птицы. Пернатым на предприятии оказывают теплый прием – за ними наблюдают, но никто им не мешает заниматься своими важными делами.

Птички выделяются ярким хохолком и необычным голосом / Фото: Водоканал

-Поскольку гнезда, в которых птенцы будут жить, пока не встанут на крыло, находятся на земле, на территории сооружений Водоканала не станут подстригать траву, пока те не вылетят из гнезда. К слову, такое правило соблюдается каждый год, но в этом году проверять, все ли покинули гнезда будут еще тщательнее, - заверили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU