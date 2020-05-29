2020-05-29T13:31:55+03:00
Происшествия

Мужчина жестко избил палкой трех друзей в Ленинградской области и уехал в Псков

Полиция задержала подозреваемого, который пытался скрыться от правосудия
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции задержали в Пскове подозреваемого в избиении трех жителей ЛенобластиСотрудники полиции задержали в Пскове подозреваемого в избиении трех жителей ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении трех жителей Ленинградской области. Как стало известно в пятницу, 29 мая 2020 года, 30-летний безработный житель Кингисеппа выпивал в компании своих товарищей ночью 25 мая. Однако в один момент из-за алкоголя начался жесткий конфликт.

- В 9:49 часов утра 25 мая из квартиры в жилом доме номер 32 по улице Доронина в Кингисеппе «скорая» госпитализировала троих мужчин. Двоих из них по 50 лет, еще одному 40, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленингардской области.

Двое из них были в тяжелом состоянии- тяжелые черепно-мозговые травмы, перелом височной кости, основания черепа, разбитый нос. Один мужчина отделался только несколькими ушибами.

Оказалось, что в тот день в компании избитых был еще четвертый 30-летний мужчина. Все выпивали, однако завязалась ссора. Тогда младший схватил деревянную палку, жестоко всех избил и сбежал.

Мужчину задержали в Пскове. Известно, что ранее он четыре раза был судим. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дежурные группы откроются в 363 детских садах Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года
Ирина Соколова стала главой Общественной палаты Санкт-Петербурга
23-градусная жара придет в Ленинградскую область 30 мая 2020 года
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Побит очередной антирекорд
28 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти прилетели домой из Ташкента
Лже-шоумен украл у бизнесмена 43 миллиона рублей на несостоявшиеся концерты в Санкт-Петербурге
Бизнесмена, «заказавшего» своего партнера в 2000 году, отправили под суд в Санкт-Петербурге
Спасатели усыпили упавшую в колодец теплотрассы собаку
Два таксиста и парикмахер торговали оружием в Санкт-Петербурге
Последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года: Зараженные выявлены в 23 населенных пунктах
Мужчина жестко избил палкой трех друзей в Ленинградской области и уехал в Псков
«Такой старый уже»: Кержаков поздравил Аршавина с рождения
Перелетные чибисы свили гнезда в Санкт-Петербурге
Двое устроили стрельбу ночью с балкона в поселке Шушары Санкт-Петербурга
330 человек за сутки вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 29 мая 2020 года
На Парнасе «Фольксваген» врезался в столб, водитель погиб
Комитет здравоохранения раскрыл подробности об 11 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года
Мать и сын сгорели заживо в пожаре в квартире на севере Санкт-Петербурга
Последние новости по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: скончались еще 11 человек
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 29 мая 2020 года
Ночью в реку Нарову выпустили 21 тысячу мальков лосося
Полицейские спасли из горящего автомобиля мужчину в центре Санкт-Петербурга
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки