Мужчина жестко избил палкой трех друзей в Ленинградской области и уехал в Псков

29 Май 2020 2020-05-29T13:31:55+03:00

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении трех жителей Ленинградской области. Как стало известно в пятницу, 29 мая 2020 года, 30-летний безработный житель Кингисеппа выпивал в компании своих товарищей ночью 25 мая. Однако в один момент из-за алкоголя начался жесткий конфликт.

- В 9:49 часов утра 25 мая из квартиры в жилом доме номер 32 по улице Доронина в Кингисеппе «скорая» госпитализировала троих мужчин. Двоих из них по 50 лет, еще одному 40, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленингардской области.

Двое из них были в тяжелом состоянии- тяжелые черепно-мозговые травмы, перелом височной кости, основания черепа, разбитый нос. Один мужчина отделался только несколькими ушибами.

Оказалось, что в тот день в компании избитых был еще четвертый 30-летний мужчина. Все выпивали, однако завязалась ссора. Тогда младший схватил деревянную палку, жестоко всех избил и сбежал.

Мужчину задержали в Пскове. Известно, что ранее он четыре раза был судим. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU