Последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года: Зараженные выявлены в 23 населенных пунктах

29 Май 2020 2020-05-29T13:45:21+03:00

Мы собрали последние новости о том, где обнаружены новые зараженные коронавирусом в Ленинградской области на 29 мая 2020 года

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С каждым днем ситуация с COVID-19 в 47-м регионе улучшается. Последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года - еще 53 человека заразились, при этом 108 выздоровели за последние сутки. Администрация области рассказала, в каких именно населенных пунктах были выявлены новые случаи инфицирования.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены в 23 населенных пунктах, девяти районов области, - сообщили в администрации.

Так, список мест, где подтверждены новые случаи заражения COVID-19:

- Волосово, Бегуницы (Волосовский район);

- Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Старая, Павлово (Всеволожский район);

- Выборг, Победа (Выборгский район);

- Гатчина, Вырица, Холоповицы, Дружная горка, Пудость, Мины, Санаторий имени Свердлова (Гатчинский район);

- Кириши;

- Молодцово (Кировский район);

- Луга, Слапи, Толмачево (Лужский район);

- Сланцы;

- Тихвин.

ИСТОЧНИК KP.RU