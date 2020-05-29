Последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года: Зараженные выявлены в 23 населенных пунктах
С каждым днем ситуация с COVID-19 в 47-м регионе улучшается. Последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 29 мая 2020 года - еще 53 человека заразились, при этом 108 выздоровели за последние сутки. Администрация области рассказала, в каких именно населенных пунктах были выявлены новые случаи инфицирования.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 53 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены в 23 населенных пунктах, девяти районов области, - сообщили в администрации.
Так, список мест, где подтверждены новые случаи заражения COVID-19:
- Волосово, Бегуницы (Волосовский район);
- Всеволожск, Кудрово, Сертолово, Старая, Павлово (Всеволожский район);
- Выборг, Победа (Выборгский район);
- Гатчина, Вырица, Холоповицы, Дружная горка, Пудость, Мины, Санаторий имени Свердлова (Гатчинский район);
- Кириши;
- Молодцово (Кировский район);
- Луга, Слапи, Толмачево (Лужский район);
- Сланцы;
- Тихвин.
ИСТОЧНИК KP.RU