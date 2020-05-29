2020-05-29T13:58:43+03:00
Происшествия

Два таксиста и парикмахер торговали оружием в Санкт-Петербурге

Всего в группу «оружейных баронов» входили 10 человек от 29 до 80 лет [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге задержали подозреваемых в торговле оружием. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛОВ Петербурге задержали подозреваемых в торговле оружием. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО
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Петербургские полицейские ликвидировали организованную преступную группу, которая подпольно торговала оружием. Всего криминальным бизнесом занимались десять человек, а в ее состав входили два таксиста, парикмахер и даже 80-летний пенсионер.

- 28 мая оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержаны десять участников организованной группы, в возрасте от 29 до 80 лет, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и боеприпасов, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

При обыске у участников группы были найдены: десяток переделанных пистолетов, два пистолета-пулемета, несколько винтовок, карабинов и ружей, один револьвер и больше сотни патронов. А также порох, комплектующие и заготовки для изготовления оружия и различное оборудование. Также полицейские изъяли большое количество самодельных ручек-пистолетов.

Оружейным баронам грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

В Петербурге полиция и ФСБ ликвидировали группу "оружейных баронов".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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