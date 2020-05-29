2020-05-29T14:23:47+03:00
Дом. Семья

Спасатели усыпили упавшую в колодец теплотрассы собаку

Пес провалился на 5-метровую глубину, хотел есть и пить, но без боя не сдавался
Петр КИБЕР
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Из колодца теплотрассы на Будапештской улице спасли собаку. Фото: vk.com/koshkispasИз колодца теплотрассы на Будапештской улице спасли собаку. Фото: vk.com/koshkispas
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Спасателям из петербургского отряда «Кошкиспас» пришлось усыпить провалившуюся в люк собаку. Впрочем, укол снотворного понадобился лишь для того, чтобы вызволить большого пса наружу. Иначе уставший и голодный «волкодав» никого к себе не подпускал.

- Звонок координатору: «На Будапештской улице небольшая собака провалилась в сухой люк, метра два глубиной». За время пути собачка «выросла» до здоровенного волкодава примерно 45 кг весом, а два метра колодца превратились в подземную теплотрассу глубиной пять метров, - сообщает «Кошкиспас» на своей странице ВКонтакте.

Приехавшие спасатели увидели, что в глубине тоннеля лаял пес, который был явно голоден и хотел пить, но «даваться живым не собирался». Несколько попыток вызволить из западни бедное но опасное животное ни к чему не привели, поэтому пришлось звать специалистов со снотворным.

Со второго укола собака уснула и, положив ее на одеяло, спасатели завершили свою миссию. Через пару часов «волкодав» очнулся и был отпущен на все четыре стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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