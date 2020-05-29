2020-05-29T14:24:28+03:00
Происшествия

Бизнесмена, «заказавшего» своего партнера в 2000 году, отправили под суд в Санкт-Петербурге

Избитый металлической трубой мужчина скончался в больнице
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге завершили расследование криминальной разборки 2000 годаВ Петербурге завершили расследование криминальной разборки 2000 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге завершено уголовное дело о криминальных разборках бизнесмена в 2000 году. В пятницу, 29 мая 2020 года, следственный комитет отправил в прокуратуру все материалы дела в отношении 53-летнего предпринимателя, который заказал своего партнера, чтобы от него избавиться.

- В 1999 году обвиняемый предложил своему знакомому предпринимателю создать совместный бизнес и взял у него около 100 тысяч долларов. Узнав, что партнер решил прекратить коммерческие дела, не захотел возвращать ему деньги, и в марте 2000 года организовал на него нападение, - сообщили в следственном комитете.

Мужчина подговорил своего приятеля за 10 тысяч долларов, который 17 июля 2000 года на станции технического обслуживания, расположенной на улице Челиева, несколько раз ударил металлической трубой потерпевшего по голове. Бизнесмен попал в больницу, но 31 июля 2000 года скончался от травм. Исполнителя побоев осудили в 2009 году.

С 2008 года обвиняемый находился в международном розыске, в 2019 году он был задержан в Грузии, после чего этапирован в Санкт-Петербург. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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