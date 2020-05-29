Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года: Побит очередной антирекорд

29 Май 2020 2020-05-29T15:19:41+03:00

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Пятница, солнце, приближение лета. Все это способствовало тому, чтобы жители Северной столицы массово отправились гулять на улицу и установили очередной антирекорд. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 29 мая 2020 года на середину дня составил всего 1,1 балл. На данный момент за все время эпидемии это самый низкий показатель.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:00 составил 1,1 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Вчера, 28 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,6 балла, это на 1,2 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса. В прошлый четверг местный индекс составлял 2 балла — за неделю индекс снизился на 0,4 балла. Наглядно видно, что с каждым днем уровень соблюдения самоизоляции становится все меньше.

Напомним, что с 1 июня петербуржцев ожидают некие послабления ограничительных мер в связи с коронавирусом. Так, горожанам разрешат гулять по улице без масок и перчаток, а людям старше 65 можно будет выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU