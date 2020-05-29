2020-05-29T15:41:53+03:00
Общество

23-градусная жара придет в Ленинградскую область 30 мая 2020 года

МЧС предупреждают, что в регионе повысилась пожароопасность
Лилия КОЗЛОВА
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В субботу в Ленобласти ожидается 23-градусная жараВ субботу в Ленобласти ожидается 23-градусная жараФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградскую область пришла прекрасная, почти летняя погода. В субботу, 30 мая 2020 года, жителей 47-го региона ожидает настоящая жара. Солнце прогреет воздух до 23 градусов. Однако ситуацию немного будет портить холодный, северный ветер.

- В субботу в Ленобласти ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет на уровне плюс 4-9 градусов, а днем поднимется до 18-23 градусов тепла, в некоторых районах только до плюс 16, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем ожидается северный, северо-восточный ветер до 7-12 метров в секунду.

Из-за высокой температуры МЧС Ленобласти предупреждает о том, что с 30 мая по 1 июня в области установлен 3 класс пожароопасности, в Волховском районе - 2 класс. В связи с этим местным жителям советуется воздержаться от разведения костров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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