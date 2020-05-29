2020-05-29T15:45:38+03:00
Общество

Ирина Соколова стала главой Общественной палаты Санкт-Петербурга

На этой должности она сменила Нину Кукурузову
Петр КИБЕР
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Ирина Соколова стала новым председателем Общественной палаты Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ruИрина Соколова стала новым председателем Общественной палаты Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru
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В Санкт-Петербурге избрали нового главу городской Общественной палаты. Им стала заместитель Генерального секретаря Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Ирина Соколова, сменившая на этом месте прежнего председателя Нину Кукурузову. Поздравление с назначением Ирине Соколовой уже направил губернатор города.

- Нам очень важно быть открытыми, услышанными горожанами, вести постоянный диалог с гражданским обществом. Эти задачи мы будем решать в плотном взаимодействии с Общественной палатой, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города также поблагодарил за работу и Нину Кукурузову. Он отметил, что Общественная палата Санкт-Петербурга первого созыва занималась самыми сложными вопросами, такими, как проблема обманутых дольщиков, реновация мусорного полигона «Красный бор» и так далее.

Не менее трудная работа предстоит и второму созыву ОП. Город, по словам, Александра Беглова, «не должен останавливаться в развитии». Даже с учетом последствий пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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