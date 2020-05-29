2020-05-29T16:24:00+03:00
Общество

С петербургских дорог уберут трамвайные остановки и нанесут новую разметку

Для безопасности пассажиров, планируют использовать австрийский опыт
Петр КИБЕР
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В Петербурге уберут "плоские" трамвайные остановки и сделают на их месте площадки. Фото: Дмитрий ФУФАЕВ / "Петербургский дневник"В Петербурге уберут "плоские" трамвайные остановки и сделают на их месте площадки. Фото: Дмитрий ФУФАЕВ / "Петербургский дневник"
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Петербургский Горэлектротранс планирует переделать все трамвайные остановки, которые находятся в прямом смысле посреди дороги. Речь идет о тех местах, где павильон стоит на тротуаре, а рельсы идут меж двух потоков машин и ничем не ограничены. Это создает опасность для пассажиров, которых то и дело сбивают не успевшие притормозить автомобили.

- Привычные многим петербуржцам трамвайные остановки в центре проезжей части в скором времени перестанут существовать. Во время ремонта магистралей их планируют заменить на возвышающиеся над дорогой площадки, - пишет газета «Петербургский дневник».

В руководстве Горэлектротранса отмечают, что изучили иностранный опыт, в частности столицы Австрии Вены, где как раз созданы остановочные площадки. Правда, полосу для машин это урежет на 1,5 метра

Для предупреждения водителей на асфальт перед остановкой будут дополнительно наносить поперечную желтую зигзагообразную линию.

Ну а идеальным вариантом, по возможности, при реконструкции путей станет обособленная полоса. Как на Лиговском проспекте, например.

ИСТОЧНИК KP.RU

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