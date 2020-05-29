Здание бывшей богадельни в Новой Деревне стало памятником Санкт-Петербурга

29 Май 2020 2020-05-29T16:44:14+03:00

В настоящее время в здании находится несколько жилых квартир и офисы

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В пятницу, 29 мая 2020 года, здание бывшей богадельни имени Полежаевой в Новой Деревне стало памятником культурного наследия Санкт-Петербурга. Оно располагается в доме 22 по Приморскому проспекту. Богадельня была построены в память Татьяны Степановны Полежаевой ее дочерьми - Анной Алексеевной Ветошкиной и Ольгой Николаевной фон-Гаартман.

- Татьяна Степановна Полежаева в девичестве Елисеева, происходила из известнейшей в России династии купцов Елисеевых и была известна в столице на ниве благотворительности, - рассказали в КГИОП.

Предполагалась, что назначение богадельни - призрение бедных, престарелых и увечных лиц женского пола на 25 человек - должно быть неизменно, о чем было прописано в Уставе. Содержалась она на средства учредительниц и на пожертвования частных лиц.

До революции здание функционировало как богадельня, после революции в нем некоторое время был сиротский приют для девочек, затем долгое время располагались коммунальные квартиры. В годы Великой Отечественной войны здание не пострадало. В советский период были произведены некоторые изменения в структуре фасада. В настоящее время в здании находится несколько жилых квартир и офисы.

ИСТОЧНИК KP.RU