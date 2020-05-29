Регулярные рейсы Санкт-Петербург – Сочи появятся с 18 июня 2020 года

29 Май 2020 2020-05-29T17:18:20+03:00

Самолеты будут летать дважды в неделю по четвергам и воскресеньям

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Пулково появятся регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи. На черноморский курорту самолеты начнут летать с 18 июня 2020 года. Перевозчиком выступила авиакомпания Azur Air – это первое для компании регулярное туристическое направление внутри России.

- Рейсы из Пулково в Сочи будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 человек в салоне экономического класса, - рассказали в Пулково.

Разумеется, все полеты будут осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Авиакомпания регулярно проводит дезинфекцию воздушных судов, в том числе кресел, столиков, багажных полок, пледов. Также строго соблюдаются нормы безопасности при приготовлении бортового питания и при погрузке на борт товаров бортовой торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU