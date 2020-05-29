2020-05-29T17:35:46+03:00
Общество

Умер главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге

Заслуженному деятелю искусств России Эдуарду Густину было 90 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Умер главный дирижер детской филармонии в Санкт-Петербурге / Фото: Государственная филармония для детей и юношестваУмер главный дирижер детской филармонии в Санкт-Петербурге / Фото: Государственная филармония для детей и юношества
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В Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер главный главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии для детей и юношества. Заслуженный деятель искусств РФ скончался накануне, 28 мая.

- Ему были интересны разные музыкальные жанры – от оперетты до современной симфонической музыки. Главной своей миссией он считал просветительство: «Симфоническая музыка должна быть доступна широкой публике!», - передают слова коллег Густина «Невские новости».

Эдуард Густин родился 25 ноября 1929 года в Одессе, в 1933-м он с семьей переехал в Ленинград. С детства он начал заниматься музыкой, однако из-за войны в 13 ему пришлось пойти рабочим в филиал Кировского завода в цех по производству снарядов. Весной 1943 года его эвакуировали на Северный Кавказ. Вернувшись в 1945 году в Ленинград, Эдуард продолжил музыкальные занятия в студии.

С 2004 года он начал работу в Государственной филармонии для детей и юношества как главный дирижер симфонического оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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