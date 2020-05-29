В Петербурге наладили предоставление «арендных каникул» газетным киоскам и павильонам

29 Май 2020 2020-05-29T17:46:12+03:00

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Отказы в «арендных каникулах» – отсрочки уплаты аренды по договорам размещения в Петербурге газетных киосков и павильонов – оспорили, а система предоставления этой льготы предпринимателям, наконец, заработала.

Ранее к «Комсомолке» обратились распространители газет и журналов и пожаловались на отказы в положенной им законом льготе. Они заподозрили, что чиновники просто неправильно истолковали свое же постановление, а также не разобрались с использованием ОКВЭД – Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

На каком основании предпринимателям не дают отсрочки, «Комсомолка» спросила у учреждения, которое и вынесло отрицательный вердикт, – «Имущества Санкт-Петербурга», подведомственного Комитету имущественных отношений (КИО). В качестве примера был выбран павильончик сети «Союз издателей и распространителей».

– По результатам дополнительной проработки вопроса, на основании полученных из КИО разъяснений, принято решение о предоставлении отсрочки, – сообщили в «Имуществе Санкт-Петербурга».

Распространители подтвердили «Комсомолке», что вопрос действительно урегулирован: первые положительные решения уже получены. Предприниматели готовятся подавать заявки по всем остальным адресам и продолжают ждать обещанного освобождения от арендной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU