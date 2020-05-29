Дополнительные электрички пустят с 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

29 Май 2020 2020-05-29T18:14:23+03:00

С начала лета по «дачным» направлениям из Петербурга пустят больше электричек Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше всего поездов появятся на Лужском, Выборгском, Приозерском, Ириновском и Витебском направлениях

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С наступлением дачного сезона РЖД запускает дополнительные электрички из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Поезда начнут курсировать с 31 мая 2020 года.

- В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока на период летних перевозок с 31 мая 2020 года будут назначены дополнительные пригородные поезда, - сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Наибольшие изменения произойдут на «дачных» направлениях: Лужском, Выборгском, Приозерском, Ириновском и Витебском. Полное расписание электричек можно увидеть на сайте РЖД.

На основании ежедневного мониторинга населенности пригородных поездов, при росте пассажиропотока, размеры движения будут дополнительно увеличиваться.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса все пассажиры пригородных поездов обязаны пользоваться масками и перчатками.

ИСТОЧНИК KP.RU