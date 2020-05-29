Документы на финскую визу начнут принимать не раньше 14 июня 2020 года в Санкт-Петербурге

29 Май 2020 2020-05-29T19:39:22+03:00

Финляндия не будет принимать документы на визу как минимум до 14 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Подать документы на финскую визу в Санкт-Петербурге можно будет не раньше середины июня 2020 года. Прием заявлений в консульстве республики отодвинули как минимум на две недели, но сроки могут увеличиться.

- По информации, которая у нас имеется на сегодняшний день, приём документов приостановлен на неопределённый срок, но как минимум до 14 июня 2020, - пишет «Мойка78» со ссылкой на консульство.

Также отмечается, что это касается и документов для вида на жительство. Те, кто хочет забрать свой паспорт, могут получить его на руки, если ситуация экстренная и требуется его наличие.

Напомним, что в середине мая сообщалось, что туристы из России не смогут попасть в Финляндию как минимум до середины июня, пока в скандинавской стране соблюдаются карантинные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU