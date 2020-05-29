2020-05-29T19:25:31+03:00
Общество

В коронавирусный стационар превратили поликлинику №42 Московского района

В здании поликлинического отделения № 42 создали 240 специализированных коек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Поликлиника в Московском районе перепрофилируется под стационар для больных коронавирусом. Фото: СмольныйПоликлиника в Московском районе перепрофилируется под стационар для больных коронавирусом. Фото: Смольный
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Здание поликлинического отделения № 42, расположенное на улице Ленсовета в Московском районе, перепрофилируют под коронавирусный стационар. Ход работ проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В больнице появились 240 специализированных коек, причем 12 из них отвели для реанимации. В поликлинике уже созданы санитарные пропускники и сооружены переходы между «чистой» и «грязной» зонами.

- Для дезинфекции машин скорой помощи оборудовали отдельные места, появился пандус для завоза пациентов. В медучреждении уже провели кислород. За короткий срок строители переделали поликлинику в стационар для пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19. Это крайне важно, потому что сегодня у нас каждая койка на счету, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в стационаре будут трудиться медработники из больницы №20. Для них, как говорят власти, создали все условия для работы и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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