Ограничения на посещение кладбищ снимаются в ряде районов Ленобласти с 29 мая 2020 года

29 Май 2020 2020-05-29T20:00:54+03:00

В "желтой" зоне сняты все ограничения, в "красной" - введены послабления

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, которое меняет правила посещения кладбищ в регионе уже с сегодняшнего дня, 29 мая 2020 года.

Напомним, ограничения были введены в связи с пандемией коронавируса. До сегодняшнего дня в "красной зоне" можно было похоронить человека в присутствии близких родственников, но навестить могилы умерших разрешали только в отдельных случаях, на усмотрение глав местных администраций.

В "желтой", в свою очередь, посещение кладбищ было разрешено, но только по будням и непраздничным дням.

Теперь все ограничения с "желтой" зоны сняты - пункт, касающийся входящих в нее районов, из постановления исключен вовсе. А значит, уже в эти выходные местные жители наконец-то смогут прийти на могилы к своим близким.

Что касается "красной зоны", в ней теперь официально и повсеместно, без каких-либо дополнительных условий разрешены одиночные и семейные посещения кладбищ. Ограничений по времени посещения в документе нет.

Уточним, к "красной зоне" относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы Ленобласти. В "желтую" пока что входят Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы, а также недавно присоединившийся к ним Сосновый бор.

На последнем заседании правительства области Александр Дрозденко анонсировал переход в ближайшее время одного из районов "желтой зоны" в "зеленую".

ИСТОЧНИК KP.RU