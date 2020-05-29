2020-05-29T23:21:41+03:00
Дом. Семья

Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих скучающих питомцев

Обезьяны, например, даже играют с листочком в тоске без людей [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Ленинградский зоопарк показал один день из жизни питомцев во время коронавируса. Фото: instagram.com/spbzooparkЛенинградский зоопарк показал один день из жизни питомцев во время коронавируса. Фото: instagram.com/spbzoopark
Изменить размер текста:

Сотрудники Ленинградского зоопарка, заметив взаимную тоску животных и посетителей из-за невозможности видеться, сняли на видео один день из жизни своих питомцев. Милый ролик появился в Instagram.

Ламы Гренка, Брецель и Сушка, например, вовсю устремляются к человеку, как только заметят его вдали. Три валлийских овцы тоже тянутся к людям в надежде отведать чего-нибудь вкусненького. А белорукие гиббоны, лишенные внимания посетителей, не знают, чем заняться и готовы играть даже с обыкновенным листочком.

Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало! Фото: instagram.com/spbzoopark

Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало! Фото: instagram.com/spbzoopark

Однако многим животным, судя по видео, вполне по душе тишина и спокойствие, и они наслаждаются хорошей погодой.

- Один день из жизни зоопарка. Вы часто пишете нам, что скучаете по питомцам, поверьте, они тоже соскучились! Сегодня мы прогулялись по зоопарку и поснимали его обитателей для вас, - обрадовали петербуржцев сотрудники Ленинградского зоопарка в Instagram.

spbzooparkspbzoopark
Один день из жизни Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге во время коронавируса
310 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доверчивая пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела 4,2 млн рублей мошенникам
Белый кролик попался на глаза людям в Заречном парке в Ленобласти
Появилось видео, как четырехлетнюю девочку переезжает машина на Биржевой площади
Четырехлетняя девочка попала под колеса «Хендая» на Биржевой площади
Ресторан в центре Санкт-Петербурга оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу во время карантина
Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих скучающих питомцев
В метро Санкт-Петербурга пока не вернут стандартный график работы поездов
Участники июньского Парада Победы в Санкт-Петербурге спрячутся от коронавируса в «защитных» казармах
Власти Ленобласти рассказали о режиме работы образовательных организаций в июне
Стало известно, как будут работать суды Санкт-Петербурга с 1 июня
Госпиталь в «Ленэкспо» будет принимать пациентов с тяжелой формой COVID-19