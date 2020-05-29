Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих скучающих питомцев
Сотрудники Ленинградского зоопарка, заметив взаимную тоску животных и посетителей из-за невозможности видеться, сняли на видео один день из жизни своих питомцев. Милый ролик появился в Instagram.
Ламы Гренка, Брецель и Сушка, например, вовсю устремляются к человеку, как только заметят его вдали. Три валлийских овцы тоже тянутся к людям в надежде отведать чего-нибудь вкусненького. А белорукие гиббоны, лишенные внимания посетителей, не знают, чем заняться и готовы играть даже с обыкновенным листочком.
Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало! Фото: instagram.com/spbzoopark
Однако многим животным, судя по видео, вполне по душе тишина и спокойствие, и они наслаждаются хорошей погодой.
- Один день из жизни зоопарка. Вы часто пишете нам, что скучаете по питомцам, поверьте, они тоже соскучились! Сегодня мы прогулялись по зоопарку и поснимали его обитателей для вас, - обрадовали петербуржцев сотрудники Ленинградского зоопарка в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU