Ленинградский зоопарк показал один день из жизни своих скучающих питомцев

29 Май 2020 2020-05-29T23:21:41+03:00

Ленинградский зоопарк показал один день из жизни питомцев во время коронавируса. Фото: instagram.com/spbzoopark

Обезьяны, например, даже играют с листочком в тоске без людей [видео]

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Сотрудники Ленинградского зоопарка, заметив взаимную тоску животных и посетителей из-за невозможности видеться, сняли на видео один день из жизни своих питомцев. Милый ролик появился в Instagram.

Ламы Гренка, Брецель и Сушка, например, вовсю устремляются к человеку, как только заметят его вдали. Три валлийских овцы тоже тянутся к людям в надежде отведать чего-нибудь вкусненького. А белорукие гиббоны, лишенные внимания посетителей, не знают, чем заняться и готовы играть даже с обыкновенным листочком.

Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало! Фото: instagram.com/spbzoopark

Однако многим животным, судя по видео, вполне по душе тишина и спокойствие, и они наслаждаются хорошей погодой.

- Один день из жизни зоопарка. Вы часто пишете нам, что скучаете по питомцам, поверьте, они тоже соскучились! Сегодня мы прогулялись по зоопарку и поснимали его обитателей для вас, - обрадовали петербуржцев сотрудники Ленинградского зоопарка в Instagram.

spbzoopark Один день из жизни Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге во время коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU