2020-05-30T09:27:11+03:00
Общество

Утром 30 мая петербуржцы показали высокий индекс самоизоляции

По данным сервиса «Яндекс», он составил 3,5 баллов
Алина ЧЕМЕРИС
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Накануне показатели упали до 1,5 балловНакануне показатели упали до 1,5 балловФото: Олег ЗОЛОТО
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Погожим субботним утром большинство жителей Северной столицы предпочли не выходить на улицу и остаться дома. Как сообщает специальный ресурс «Яндекса», индекс самоизоляции утром 30 мая составил 3,5 баллов.

Таким образом, Санкт-Петербург оказался в тройке самых дисциплинированных городов. Также высокий индекс самоизоляции показали Воронеж и Ростов-на-Дону.

Однако к обеду ситуация может резко измениться. Сервис «Яндекса», призванный следить за тем, сколько людей в данным момент находятся на улице, сообщает, что накануне, 29 мая, индекс самоизоляции опустился до показателя 1,5, что означает, что на прогулку выбрались очень много людей.

Обойти Санкт-Петербург в этом антирейтиге 29 мая смогли Самара, Нижний Новгород и Уфа. А самые низкие показатели зафиксированы в Казани. Там индекс самоизоляции упал аж до о,8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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